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Многодетная мама, единственная выжившая в аварии, борется за жизнь

Последствия страшного февральского ДТП на Суоярвской трассе стали трагичными для большой семьи Текст и фото Алина Гапеева Анна Котомкина после страшной катастрофы на Суоярвском шоссе, в которой погибли ее маленькая дочь, муж и двоюродный брат, почти два месяца находится в больнице и надеется ….

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