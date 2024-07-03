Россияне стали чаще задумываться о ремонте в новостройках

МОСКВА, 3 июля, ФедералПресс. Сервис «Ремонт со СберУслугами» и соцсеть «Одноклассники» провели исследование, чтобы узнать, сколько россиян планируют ремонт, почему и какие эмоции вызывает у них этот процесс.
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