Председатель Государственной Думы В. Володин сообщил, что уже в понедельник, то есть завтра, в Думу будет внесён законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в том числе за дискредитацию наших вооруженных сил; за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах; экстремизм, призывы к нарушению территориальной целостности России, и др.
Проект закона о диаспорах
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alik3456 Джексон
Надо так прижать чтоб вся диаспора на перегонки на родину бежала в одних трусах...
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10 час.
ВФ
Владимир Фердман
Ну,, с родины они взятки давать не будут, так как же будут жить наши........
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8 час.
Виктор Магилинский
нужно внести личную ответственность руководителей диаспор за любое преступление. Отправлять на "родину" нужно не только виновников, но и тех кто их прикрывает вместе со старейшинами.. А если это наши, то их тоже в азербайджан или армению. Пусть там крышуют.
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7 час.
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