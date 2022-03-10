Петерис Скудра: «Овечкин уже стал легендой. Он пишет историю хоккея, у него есть свой стиль, своя фишка»

Петерис Скудра считает, что Александр Овечкин пишет историю хоккея. Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

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