Daily Moscow

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НАТО не станет размещать в Финляндии базы или ядерное оружие

НАТО не станет размещать в Финляндии базы или ядерное оружие. Как заявила финляндский премьер-министр Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после включения ее в Североатлантический альянс не рассматривается.

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