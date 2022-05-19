НАТО не станет размещать в Финляндии базы или ядерное оружие. Как заявила финляндский премьер-министр Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после включения ее в Североатлантический альянс не рассматривается.
НАТО не станет размещать в Финляндии базы или ядерное оружие. Как заявила финляндский премьер-министр Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после включения ее в Североатлантический альянс не рассматривается.
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