Посол РФ не исключил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на возможность достижения договорённостей с новой администрацией президента США Дональда Трампа по восстановлению повреждённых трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
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