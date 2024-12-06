Лавров прокомментировал разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами с США

ИМ

Ильдус Мамлеев

Да в США 2/3 их ракет просто не смогут вылететь из своих шахт, а сто вылетят не факт, что и пару десятков км пролетят. Мы уже видели [в Сирии] как их "Томагавки" летают. Не надо и о Елустоун забывать, а туда вполне одного "Циркона" будет достаточно. Так что сидим и ждём когда США первые заорут во всё горло "Сдаемси!"