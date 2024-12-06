Лавров прокомментировал разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами с США

Обсуждение ограниченного обмена ядерными ударами между РФ и США является опасным. Об этом Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 6 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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