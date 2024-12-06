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Лавров прокомментировал разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами с США

Лавров прокомментировал разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами с США

Обсуждение ограниченного обмена ядерными ударами между РФ и США является опасным. Об этом Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 6 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да в США 2/3 их ракет просто не смогут вылететь из своих шахт, а сто вылетят не факт, что и пару десятков км пролетят. Мы уже видели [в Сирии] как их &quot;Томагавки&quot; летают. Не надо и о Елустоун забывать, а туда вполне одного &quot;Циркона&quot; будет достаточно. Так что сидим и ждём когда США первые заорут во всё горло &quot;Сдаемси!&quot;
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15 час.

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