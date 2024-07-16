Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

Дмитрий Адаев разбился в аварии с фурой под Воронежем в 40 лет Тренер российской сборной по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев трагически погиб в возрасте 40 лет, сообщает Министерство спорта Саратовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии