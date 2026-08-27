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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» готов продать Альвареса «Арсеналу» за 120+ млн фунтов. Лондонцы сделают предложение, если форвард согласится

«Атлетико» уведомил «Арсенал» о том, какую сумму хочет получить за нападающего  Хулиана Альвареса . Сегодня «Атлетико» официально объявил , что не продаст 26-летнего аргентинца «Барселоне»: «Переговоров не было и не будет.

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