Zero Hedge
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Zero Hedge

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The War Hawks' Predictions Have Aged Like Milk

The War Hawks' Predictions Have Aged Like Milk

The War Hawks' Predictions Have Aged Like Milk Authored by Nolan Denaro via Antiwar.com, When Donald Trump launched the Iran War on February 28, the usual suspects were in full support.

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