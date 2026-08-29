The War Hawks' Predictions Have Aged Like Milk Authored by Nolan Denaro via Antiwar.com, When Donald Trump launched the Iran War on February 28, the usual suspects were in full support.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым