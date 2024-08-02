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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коваленко о Департаменте КХЛ по взаимодействию с игроками: «Гимаев – бесконфликтный человек и заложник своего положения. Он получает зарплату в лиге и никогда не сможет с ней бороться»

– В КХЛ некоторое время назад появился Департамент по взаимодействию с игроками клубов лиги, его называли альтернативой профсоюзу.

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