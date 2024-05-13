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В Приморье мотоциклист сбил пятилетнего мальчика

В Приморье мотоциклист сбил пятилетнего мальчика

Прокуратура Пограничного района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП с участием малолетнего ребенка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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