Дмитриев прокомментировал рост цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе значительно выросли, что привлекло внимание экспертов и политиков. Дмитриев высказался по поводу сложившейся ситуации, отметив ключевые факторы, влияющие на рынок.
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