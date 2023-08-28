Газета «Культура»

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Дени Вильнев заявил о желании снять новую часть «Дюны»

Дени Вильнев заявил о желании снять новую часть «Дюны»

Канадский кинорежиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть фильма «Дюна». В интервью журналу Empire Magazine кинематографист рассказал, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты» в третьем фильме по мотивам «Дюны».

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