Дени Вильнев заявил о желании снять новую часть «Дюны»

Канадский кинорежиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть фильма «Дюна». В интервью журналу Empire Magazine кинематографист рассказал, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты» в третьем фильме по мотивам «Дюны».
Канадский кинорежиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть фильма «Дюна». В интервью журналу Empire Magazine кинематографист рассказал, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты» в третьем фильме по мотивам «Дюны».
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