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Яблонский: Сикорский должен удалить страницу в Х, пока США не ушли из Польши

Яблонский: Сикорский должен удалить страницу в Х, пока США не ушли из Польши

Бывший заместитель министра иностранных дел Польши и действующий депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" призвал главу внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского удалить страницу в соцсети Х, пока США не вывели войска с территории республики.

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