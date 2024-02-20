Экс-хоккеист Григоренко: за Овечкина даже не переживаю, это мастер

Обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко объяснил, почему не переживает из-за невысокой результативности российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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