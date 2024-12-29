Мятежный костромской хирург, заявивший о геноциде русских в медицине: "На фронте я полезнее"

Нина Комарова

Потому что они и в платной медицине. Я была на годовом обслуживании в частной клинике. 2 года врачи были русские. Потом пошли армяне и из Средней Азии. Из каких республик не знаю, для меня они одинаковы. Когда мне одна такая девушка-врач делала узи одного органа, я поняла что, я также могу. "Пусть меня научат". А здесь и учения не было. Договор расторгла.