Мятежный костромской хирург, заявивший о геноциде русских в медицине: "На фронте я полезнее"

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Комментарии
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Нина Комарова
Потому что они и в платной медицине. Я была на годовом обслуживании в частной клинике. 2 года врачи были русские. Потом пошли армяне и из Средней Азии. Из каких республик не знаю, для меня они одинаковы. Когда мне одна такая девушка-врач делала  узи одного органа, я поняла что, я также могу. &quot;Пусть меня научат&quot;. А здесь и учения не было.  Договор расторгла.
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33 мин.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Да сколько мы будем терпеть обезьян из каких-то республик! Мы много лет жили сами без них. Почему сейчас возникают такие вопросы?! Я получил травму в ДТП, так меня, как курица лапой, перевязывал в больнице какой-то молодой пацан-чурка. Что происходит? Когда мы избавимся от обезьян?! Пора возвращать Россию нашему народу!
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17 мин.
Мария
Погрязли в коррупции!
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10 мин.

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