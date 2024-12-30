Личностный рост и переоценка ценностей: индийский гороскоп на 2025 год Алёна ЮрьеваИндийский гороскоп, составленный астрологом Джйотиш Анной Русалкиной, обещает насыщенный событиями 2025 год для каждого знака зодиака.
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