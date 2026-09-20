«За пределом возможностей»: Захарова оценила уровень давления Запада в период выборов

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Организация голосования за рубежом проходила в условиях беспрецедентного прессинга, который в ряде натовских стран перерастал в физическое воздействие.
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