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Первый звездопад в новом году смогут увидеть казахстанцы

Первый звездопад в новом году смогут увидеть казахстанцы

В ночь на 4 января прольётся первый новогодний звездопад, сообщает Московский планетарий. В пик активности потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один — два метеора в минуту при ясном небе.

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