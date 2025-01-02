Первый звездопад в новом году смогут увидеть казахстанцы

В ночь на 4 января прольётся первый новогодний звездопад, сообщает Московский планетарий. В пик активности потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один — два метеора в минуту при ясном небе.
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