Жители Монастырщины жалуются на отсутствие условий для занятий спортом

Местные власти заверили, что скоро ситуация изменится Жители Монастырщинского района Смоленщины обратили внимание властей на тот факт, что на территории муниципального образования не созданы современные условия для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни.
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