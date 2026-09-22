Страна и люди
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Страна и люди

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Издержками производства объяснили в Минсельхозе растущую стоимость мяса птицы

Издержками производства объяснили в Минсельхозе растущую стоимость мяса птицы

Длительное время цены на мясо птицы сохранялись на стабильном уровне. Сегодня рост обусловлен накопившимися издержками производства.

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Новый комментарий от пользователя
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Tatiana Tykhonova

Во для этого чтобы был дефицит и естественно по этому подорожание мяса Для этого уничтожают в частных подворьях свиней, коров и домашнюю птицу без анализов на болезни, чтобы был огромный дефицит и естественно удорожание мясной продукции! Это ВРЕДИТЕЛЬСТВО!