Рогов: по решению киевских властей из Запорожья вывозится промышленное оборудование В то время как Зеленский откровенно бравирует «успехами» ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, на остальных направлениях дела у украинской армии, мягко говоря, идут не очень.