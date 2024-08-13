Рогов: по решению киевских властей из Запорожья вывозится промышленное оборудование В то время как Зеленский откровенно бравирует «успехами» ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, на остальных направлениях дела у украинской армии, мягко говоря, идут не очень.
Комментарии
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Сергей Моисеев
на у-у беспрепятственно завозится западное вооружение, а теперь также беспрепятственно и вывозится промышленное оборудование из территорий принятых в состав рф- класс
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20 час.
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