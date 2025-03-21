Чистая прибыль «Роснефти» за 2024 год снизилась почти на 15% и составила 1,084 трлн рублей, следует из отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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