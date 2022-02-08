«Я нетерпеливая и не мудрая», — Гоар Аветисян о разводе с мужем

Сегодня, известная визажист Гоар Аветисян поделилась с подписчиками радостной информацией. На страницах в социальных сетях девушка рассказала, что её родители отмечают 35 лет совместной жизни.
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