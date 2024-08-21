Клинцевич: Киев боится превентивного удара России со стороны Белоруссии

Украина боится, что Россия может нанести превентивный удар по Киеву со стороны Белоруссии. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, слова которого передает "МК".
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