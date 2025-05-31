13 случаев, когда дети выдали такие перлы, что взрослые аж зависли

Детская фантазия — это бесконечный источник удивления, смеха и вдохновения. Иногда малыши выдают такие фразы, что взрослые задаются вопросом: «Откуда это вообще взялось?» Их логика может быть странной, но в ней всегда есть своя правда.
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