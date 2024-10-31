🇷🇺🇺🇦Результат огневого поражения артиллерией ВС РФ позиций боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 Вот нас еба*ли, сука.
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🇷🇺🇺🇦Результат огневого поражения артиллерией ВС РФ позиций боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 Вот нас еба*ли, сука.
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