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Глава КГБ Белоруссии сообщил о планах по захвату плацдарма для наступления украинскими боевиками

Глава КГБ Белоруссии сообщил о планах по захвату плацдарма для наступления украинскими боевиками

Иностранные спецслужбы продолжают подготовку боевиков для действий на территории Белоруссии, обучение ведется в сопредельных республике странах, включая Украину.

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