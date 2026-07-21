Северному речному вокзалу исполнилось 89 лет

Северный речной вокзал в районе Левобережный отметил свой 89-й день рождения. За последние несколько лет, особенно после масштабного обновления в 2020 году, это место превратилось из просто транспортного узла в одну из главных точек притяжения Москвы.
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