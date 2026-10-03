Адвокат назвал покупку чужого аккаунта в соцсетях нарушением закона

Адвокат Алексей Деркач заявил, что покупка и использование чужого аккаунта в социальной сети или мессенджере являются противоправными действиями и могут повлечь юридические, финансовые и репутационные риски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фелингер назвал р...
- Путин подписал ук...
- Норвегия и Швеция...
Загрузка комментариев…