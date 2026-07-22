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Царьград

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Чьи интересы на самом деле защищает "Яндекс"? Неудобный вопрос на пятый год СВО прозвучал не просто так

Чьи интересы на самом деле защищает "Яндекс"? Неудобный вопрос на пятый год СВО прозвучал не просто так

На пятый год спецоперации прозвучал неудобный вопрос: "Чьи интересы на самом деле защищает "Яндекс"? И не просто так.

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Комментарии
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Андрей Шевченко
Яндекс Дзен .. откровенно  работает на ВРАГОВ ..мня как ветерана СВО  заблокировали за комментарии  по вопросам  мигрантов.. и действиях пятой колоны в России ..в &quot;музеи&quot; Ельцина!
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