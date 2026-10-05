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Царьград

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Житель Кубани получил 12 лет за поджоги вышек и объектов РЖД

Житель Кубани получил 12 лет за поджоги вышек и объектов РЖД

Краснодарский краевой суд приговорил Артёма Борщева к 12 годам лишения свободы за поджоги вышки сотовой связи в Адыгее, трансформаторной подстанции РЖД и поста контактной сети на станции Витаминный, совершённые по заказу анонимного лица из интернета.

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