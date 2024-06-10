Собянин: Мневниковская пойма будет интегрирована в транспортную сеть города

Там можно будет с комфортом гулять и заниматься спортом В официальном телеграм-канале мэр Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве продолжается реализация масштабного проекта — развитие Мневниковской поймы.
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