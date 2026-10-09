Кому могут отказать во въезде в Россию прямо на границе? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Может ли ино­стра­нец полу­чить запрет из-за запре­щён­но­го кон­тен­та в теле­фоне? Вли­я­ют ли вид на житель­ство и недви­жи­мость на запрет на въезд? Кому обя­за­тель­но въез­жать через Шере­ме­тье­во и сколь­ко идёт про­вер­ка? И чем отли­ча­ет­ся отказ на гра­ни­це от офи­ци­аль­но­го запре­та? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.