Кому могут отказать во въезде в Россию прямо на границе? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Может ли иностранец получить запрет из-за запрещённого контента в телефоне? Влияют ли вид на жительство и недвижимость на запрет на въезд? Кому обязательно въезжать через Шереметьево и сколько идёт проверка? И чем отличается отказ на границе от официального запрета? Юрист Дмитрий Ярошенко ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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