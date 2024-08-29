Депутаты Госдумы намерены инициировать полный запрет продажи вейпов в России

Госдума осенью может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов, сообщает РИА Новости.Межфракционный законопроект о полном запрете продажи в России вейпов и электронных сигарет депутаты Госдумы могут рассмотреть на осенней сессии.