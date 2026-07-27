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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крамник: «Мир шахмат в последние годы стал явно антироссийским. Полагаю, выдвижение кандидатуры Илюмжинова не входило в планы управляющих шахматами людей»

14‑й чемпион мира  Владимир Крамник  считает, что мир шахмат стал «антироссийским». Ранее Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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