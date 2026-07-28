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Духовный подвиг молодёжи: как прошёл Молодёжный крестный ход по реке Тьме

Духовный подвиг молодёжи: как прошёл Молодёжный крестный ход по реке Тьме

В Тверской епархии завершился XXVI Молодёжный крестный ход по святым местам реки Тьмы. С 22 по 27 июля в Тверской епархии по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия прошёл XXVI Молодёжный крестный ход по святым местам, расположенным по берегам реки Тьмы.

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