Духовный подвиг молодёжи: как прошёл Молодёжный крестный ход по реке Тьме

В Тверской епархии завершился XXVI Молодёжный крестный ход по святым местам реки Тьмы. С 22 по 27 июля в Тверской епархии по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия прошёл XXVI Молодёжный крестный ход по святым местам, расположенным по берегам реки Тьмы.