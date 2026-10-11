Таизский котел. 11.10.2026

Таизский котел к исходу 11 октября.К ночи пала оборона города Аль-Мисрах. Бои идут уже у окраин Таиза куда отползают разбитые саудовские части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Что за твари жив...
- «Денег нет? Топай...
- Выход Ирана из ДН...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым