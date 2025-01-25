В Мытищах задержана Тахмина Самадова, подозреваемая в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей

Охренеть содержимчужаков за счет россиян.Скажите вам узбеки и таджики дарят по 20 миллионов? Нет! Так какого черта мы содержим эти таборы и кишлаки,ладно бы Героя России!

А ведь едут сюда *специалисты* по мухляжу , торговле-объ*баловке на рынках и распространению наркоты ! (прочие криминальные *специальности* не привожу-их много !) ВОПРОСИЩЕ ! : НА *УЯ НАМ ТУТ ТАКИЕ *СПЕЦИАЛИСТЫ* ???!!!!! Повыгонять нах уже понаехавших и не впускать новых *ценных специалистов* ! Толку от них - 0 целых , *уй десятых , а проблем - выше крыши !

Георгий Корнев

Про правильных таджиков. Эти братья Тахмины на СВО, являются ли членами семьи Тахмины, чтобы сюда к сертификату их привлекать? У них должны быть свои семьи, и свои заявки на пособия. А то так дойдут до того, что братья подадут заявку на сертификат квартиры, вписав всех детей Тахмины. Так , что аргумент "братья на СВО" не канает. P. S. Уточни пожалуста, братья контракт на СВО, случайно не на зоне подписами, со сроками 13 и 14 лет за распространение некоторых вееществ?