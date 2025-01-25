Расследованием установлено, что подозреваемая в нарушении действующего законодательства предоставила в администрацию г.
В Мытищах задержана Тахмина Самадова, подозреваемая в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей
Комментарии
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Eduard
Охренеть содержимчужаков за счет россиян.Скажите вам узбеки и таджики дарят по 20 миллионов? Нет! Так какого черта мы содержим эти таборы и кишлаки,ладно бы Героя России!
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9 час.
Юрий Белов
А ведь едут сюда *специалисты* по мухляжу , торговле-объ*баловке на рынках и распространению наркоты ! (прочие криминальные *специальности* не привожу-их много !) ВОПРОСИЩЕ ! : НА *УЯ НАМ ТУТ ТАКИЕ *СПЕЦИАЛИСТЫ* ???!!!!! Повыгонять нах уже понаехавших и не впускать новых *ценных специалистов* ! Толку от них - 0 целых , *уй десятых , а проблем - выше крыши !
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9 час.
Георгий Корнев
Про правильных таджиков. Эти братья Тахмины на СВО, являются ли членами семьи Тахмины, чтобы сюда к сертификату их привлекать? У них должны быть свои семьи, и свои заявки на пособия. А то так дойдут до того, что братья подадут заявку на сертификат квартиры, вписав всех детей Тахмины. Так , что аргумент "братья на СВО" не канает. P. S. Уточни пожалуста, братья контракт на СВО, случайно не на зоне подписами, со сроками 13 и 14 лет за распространение некоторых вееществ?
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7 час.
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