Jack Reacher Star's Latest Movie Flops After Unhinged Anti-Trump Rant The Jack Reacher series, launched in 2022, received widespread acclaim for avoiding most of the woke tropes slathered all over the majority of streaming series and movies at the time.
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