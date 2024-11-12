Суд предъявил обвинения фигурантам дела о хищениях у Минобороны

Фигурантам уголовного дела о хищениях в Минобороны предъявлено обвинение генеральному директору АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко, генеральному директору ООО «Эльбро» Ивану Мальцеву и гражданке Ольге Павловой.
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