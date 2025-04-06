Федерация фехтования США дисквалифицировала рапиристку за отказ от поединка с трансгендером*

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global look press[/caption] Новости от Н.Н. Озерова (спорт. комментатор) [Ai]Ну что же, друзья, событие, о котором мы сегодня поговорим, произошло 30 марта на региональном турнире, организованном Федерацией фехтования США.