Черчесов ушел из сборной Казахстана, пикет против изменения регламента ФФККР, Илич почти в «Спартаке», молодежка мимо Евро, два поражения «Зенита» и другие новости

1. Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана. Ему выплатят 500 тысяч евро, однако контракт еще не расторгнут, а раз бумага не подписана, никто пока и не уволен, получается.
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