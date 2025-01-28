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Не только о футболе

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Черчесов ушел из сборной Казахстана, пикет против изменения регламента ФФККР, Илич почти в «Спартаке», молодежка мимо Евро, два поражения «Зенита» и другие новости

Черчесов ушел из сборной Казахстана, пикет против изменения регламента ФФККР, Илич почти в «Спартаке», молодежка мимо Евро, два поражения «Зенита» и другие новости

1. Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана. Ему выплатят 500 тысяч евро, однако контракт еще не расторгнут, а раз бумага не подписана, никто пока и не уволен, получается.

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КУАТ
Луис Энрике пришёл в клуб своей мечты.
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