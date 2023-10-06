«Зеркальный ответ»: в Госдуме обсудят выход из соглашения о запрете на испытания ядерного оружия

Госдума готова отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете на испытания ядерного оружия. Как заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы.