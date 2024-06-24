Песков: Путин проинформирован о ситуации в Крыму и Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всем пострадавшим в результате террористических атак в Крыму и Дагестане, оказывается помощь, глава государства Владимир Путин получает данные об этом.
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