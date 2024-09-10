"Автодор" планирует нанести музыкальную разметку на дорогах России

СХ

Сергей Храмов

Прежде чем извращаться над дорогой с музыкой научитесь дороги стоить без разрыва асфальта и трещинами. Для этого нужна сентитичечская сетка при укладке асфальта а не просто лить асфальт одноразовый. Эксперт по траспорту. РВСН