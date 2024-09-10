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"Автодор" планирует нанести музыкальную разметку на дорогах России

"Автодор" планирует нанести музыкальную разметку на дорогах России

Госкомпания "Автодор" намерена внедрить в России "музыкальную разметку" на дорогах. Эта технология будет оповещать водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов, рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко изданию "Коммерсантъ".

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Прежде чем извращаться над дорогой с музыкой научитесь дороги стоить без разрыва асфальта и трещинами. Для этого нужна сентитичечская сетка при укладке асфальта а не просто лить асфальт одноразовый. Эксперт по траспорту. РВСН
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