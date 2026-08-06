Чернышенко запустил старт проекта "Кольцо открытий" для школьников

На Ярославском вокзале в Москве стартовал проект "Кольцо открытий" с участием более 250 школьников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о будущем проекте, который включает исследование городов и задания на фоне 60-летия Золотого кольца.