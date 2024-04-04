Котлетки из картофельного пюре «с сюрпризом»: сытный ужин без хлопот

Картошка пюре — блюдо поистине универсальное. Его можно подавать как в качестве гарнира к мясу, рыбе, котлетам и прочим основным блюдам к обеду и ужину, так и использовать как компонент для приготовления оригинальных кушаний.
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