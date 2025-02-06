Разоблачение продолжается: Госагентство США тайно использовало Голливуд. Популярность Зеленского в Штатах – искусственная?

Eduard

Представьте себя например Байдена который посылает миллионы американцев на войну в Ирак,например,вопрос "Зачем"? Зачем миллионы американцев должны умирать,гденто в Ираке и ради чего? Вот это Украина.Самозванец обманул нацию,но понимаю это только Я!