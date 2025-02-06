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Разоблачение продолжается: Госагентство США тайно использовало Голливуд. Популярность Зеленского в Штатах – искусственная?

Разоблачение продолжается: Госагентство США тайно использовало Голливуд. Популярность Зеленского в Штатах – искусственная?

Царьград ФОТО: Vasilii Smirnov/Globallookpress Американское агентство USAID спонсировало тайную деятельность голливудских звёзд, которые получали деньги от компании за свои поездки в Киев и общение с нелегитимным украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Eduard
Естественно,чем он популярен у них враньем?
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5 час.
Eduard
Представьте себя например Байдена который посылает миллионы американцев на войну в Ирак,например,вопрос &quot;Зачем&quot;? Зачем миллионы американцев должны умирать,гденто в Ираке и ради чего? Вот это Украина.Самозванец обманул нацию,но понимаю это только Я!
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5 час.
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